Milanese: "Napoli sulle gambe? In questo momento è normale"

NAPOLI - “Il Napoli? È normale che i giocatori siano ancora sulle gambe, sono stati fatti richiami atletici durante la sosta". L'ex calciatore (tra le alte di Napoli, Inter, Salernitana) Mauro Milanese è intervenuto ai microfoni di Radio Crc: "Alla ripresa magari neanche l’Inter sarà al meglio come condizione fisica, bisognerà riprendere il ritmo del campionato. Il Napoli è primo in classifica con un po’ di distacco dalla seconda, è chiaro che qualsiasi intoppo farebbe prendere un po’ di paura ai tifosi, ma la squadra ha dimostrato grande maturità fino ad ora. Tutte quelle in alto in classifica hanno il potenziale per insidiare il Napoli, ma c’è il Milan che avendo vinto l’ultimo scudetto potrebbe essere la più accreditata".

Scambio Bereszynski-Zanoli Milanese si sofferma anche sul mercato: "Lo scambio Bereszynski-Zanoli? Il Napoli manda un giovane a giocare e fare esperienza e prende un rinforzo molto duttile per continuare a fare un campionato affascinante. Napoli e Milan sul mercato si stanno muovendo bene, con giovani molto forti, tecnici e veloci. Sono giocatori importanti che poi maturano". L'impatto di Kim "La concentrazione nelle amichevoli è diversa ed il ritmo di lavoro è diverso da quello che può essere la settimana tipo per il campionato. Se mi aspettavo questo impatto di Kim? Sì, ha fatto delle cose straordinarie. Penso che il suo valore di mercato sia aumentato e ci si aspetta una grandissima carriera da lui. Quanta mano c’è di Luciano Spalletti su Kim e Kvaratskhelia? Quello italiano è un calcio molto tattico, Spalletti ha le idee molto chiare e se abbiniamo la voglia di esplodere e le loro caratteristiche questi giocatori esplodono subito. Complimenti ai giocatori e al Napoli per le scelte. Le parole di Spalletti sul mercato? Penso siano giuste, chi vince deve cambiare poco. Se ci sono degli equilibri prestabiliti devono restare tali perché hanno portato dei frutti. Inter-Napoli? Penso che Inzaghi non cambierà tanto. È legato ai suoi ragionamenti e schemi, ha le idee chiare e proseguirà con quanto fatto fino ad ora".