Napoli, le incredibili coincidenze con gli anni degli scudetti

Il 2023 del Napoli è iniziato nel modo peggiore possibile: prima sconfitta stagionale in casa dell'Inter (ultima squadra a essere battuta in Europa nei Top 5 campionati europei) e soprattutto una prova non all'altezza delle sue possibilità. Spalletti ha comunque un discreto vantaggio sulle inseguitrici (+5 sul Milan, +7 sulla Juve e +8 sull'Inter) dal quale ripartire domenica pomeriggio in casa della Sampdoria.