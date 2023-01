Serie A, ecco chi sono i giocatori più preziosi: nella top 10 anche Roma e Napoli

È Jude Bellingham del Borussia Dortmund il giocatore con la valutazione economica più alta secondo il CIES Football Observatory. Solo al terzo posto Kylian Mbappè. Per i calciatori che militano nel campionato italiano, in vetta c'è Lautaro Martinez mentre il primo italiano in assoluto è Barella, la cui valutazione è di 80,1 milioni di euro. Il CIES ha stilato la prima classifica del nuovo anno basandosi su un modello statistico sviluppato dal proprio team di ricerca secondo alcuni parametri come, ad esempio, età,scadenza di contratto e prospettive di crescita. Bellingham è in vetta con una valutazione di 208,2 milioni di euro, a seguire Foden del City (200,5) e, come detto, Mbappè terzo a 190,7 milioni. Nei primi dieci anche Vinicius jr del Real Madrid (190,5) e Haaland (174,9).