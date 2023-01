Napoli, la magia del comando

Tra una coltre di prudenza riaffiora il Napoli, ancora a pezzi e tratti, non tutto intero, non come l’avevamo lasciato prima del Qatar. Ma è ancora lui, lo riconosci dagli sprazzi di qualità con cui si porta via da Marassi i tre punti più importanti dei quarantaquattro fin qui conquistati, in attesa del venerdì al Maradona, dove si ricompone una storica sfida scudetto. Quattro giorni separano gli azzurri dalla Juve, e in questo tempo, brevissimo e insieme infinito, il termometro della fiducia dovrà tornare a toccare l’acme. Poiché non basteranno i numeri e neanche gli sprazzi, ci vorrà il Napoli tutto intero. Quello che archivia la paura dello schiaffo interista e domina novanta minuti in Italia e in Europa. Quel Napoli ieri si è intravisto come una macchina che si rimette in moto, ma i cui ingranaggi ancora girano a velocità diverse. C’è Osimhen, prepotente come serve. Detta l’assist di Mario Rui con uno scatto che parla da sé, poi esegue con la determinazione del centravanti di razza. Sfonda la retroguardia blucerchiata, inducendo Rincon al fallo che costerà alla Samp l’handicap di un uomo in meno. Gioca d’anticipo sui palloni alti, come nelle attese di Spalletti. E sul finale spreca qualcosa, da che capisci che la sua prestazione è frutto più del carattere che della piena condizione atletica. Però va bene così. Non si può dire lo stesso di Kvara. Su cui i calcioni di Skriniar sembrano aver segnato una cicatrice ancora aperta. Reagisce alla paura cercando conferme alla sua abilità nell’uno contro uno. Così pretende di entrare in porta con il pallone quando si trova a tu per tu con Audero, sciupando l’occasione.