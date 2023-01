Batistuta: "Scudetto? Lo merita il Napoli. Un consiglio a Osimhen..."

Gabriel Batistuta punta sul Napoli. L'ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter è convinto che lo scudetto andrà alla squadra allenata da Spalletti. "Faccio il tifo per loro, penso che lo meritino" le sue parole rilasciate a Dazn, investitura importante per la squadra che ha appena conquistato il titolo astratto di campione d'inverno con due giornate di anticipo dopo la vittoria contro la Sampdoria e il conseguente pareggio del Milan contro la Roma. Perché Batistuta punta sul Napoli? "Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest'anno lo vedo più convinto. Il vantaggio in termini di punti - spiega l'argentino - è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri".