Osimhen da record: con la Juve per sfatare un altro tabù

Dieci, quattordici, dieci: per tre volte di fila Victor Osimhen ha raggiunto la doppia cifra in campionato con la maglia del Napoli. Ci è riuscito anche quest'anno dopo diciassette giornate grazie alla rete messa a segno contro la Sampdoria. Un traguardo importante in relazione ai tanti infortuni che negli anni passati hanno caratterizzato la sua esperienza azzurra. Osimhen è a quota 39 come reti complessive con la maglia del Napoli e sono numeri importanti, i suoi, destinati a crescere. Quest'anno, ad esempio, dopo l'infortunio col Liverpool, non si è fermato più: sono otto i gol negli ultimi otto turni di campionato . Belli e decisivi, oltre che pesanti, come quello all'Olimpico contro la Roma .

Napoli, Osimhen aspetta la Juventus

Otto reti in otto partite, dieci in capionato, undici stagionali e ora l'attesa per la Juventus. Osimhen, infatti, non ha mai segnato ai bianconeri. Manca all'appello un gol contro la Vecchia Signora. Il nigeriano si prenota per venerdì sera quando al Maradona ci sarà il pienone. La grande occasione per sbloccarsi contro la Juventus per blindare il primo posto del Napoli e, perché no, per consolidare la propria vetta nella classifica dei cannonieri del torneo. Un altro obiettivo che però Osimhen ritiene secondario rispetto al sogno di vincere lo scudetto.