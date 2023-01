Napoli, visto Ounahi? Solo Messi ha più dribbling di lui in Ligue 1

Essere subito dietro Leo Messi in qualsiasi classifica è un grande vanto. Lo sa bene Azzedine Ounahi che con 37 dribbling completati in Ligue 1 è il secondo della speciale graduatoria alle spalle dell'argentino (47). Una statistica, proposta da WhoScored, che amplifica le qualità evidenti del talentuoso centrocampista marocchino di proprietà dell'Angers su cui è da settimane forte il Napoli. La società azzurra spera di chiudere quanto prima l'operazione.

Ounahi e l'interesse del Napoli

Ounahi, classe 2000, si è messo in mostra al Mondiale con la maglia del Marocco facendo ottima figura nei big match contro Spagna e Portogallo. Contro avversari di livello ha mostrato personalità e grande carattere. Si tratta di un centrocampista anche fisico, non solo tecnico, rapido e grintoso, che - come testimoniato dalla statistica - fa della qualità palla al piede uno dei suoi principali punti di forza. Un dribblomane che Giuntoli spera di regalare quanto prima a Spalletti.