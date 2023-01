De Laurentiis e il gesto in tribuna durante Napoli-Juve che ha esaltato i tifosi

Ha esultato ai gol e non si è trattenuto Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha assistito alla partita contro la Juventus dalla tribuna dello stadio Maradona. Le telecamere lo hanno inquadrato anche quando De Laurentiis ha mimato il gesto relativo al classico coro "chi non salta juventino è" unendosi all'entusiasmo dei tifosi pochi minuti dopo il raddoppio firmato da Kvaratskhelia. Sorrisi e grande euforia per il numero uno del Napoli in una serata speciale di sport.