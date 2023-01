Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. Al minuto 79’ quando al Maradona era già partita la festa e con un risultato incredibile in cassaforte è andato a rimproverare Ndombele, che doveva entrare al posto di Raspadori e se la stava prendendo con calma. Poi il tecnico gli ha dato il cinque per caricarlo ed è finita lì. Spalletti vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi, anche sul 5-1 contro la Juventus.