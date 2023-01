Perché Spalletti non sbaglierà

Guardi la mestizia di Spalletti di fronte alla goleada azzurra - non un urlo di esaltazione o di gioia -, e ti chiedi se sia la dissimulazione o piuttosto la follia, o semplicemente la scaramanzia, o ancora la frustrazione covata da anni e anni, a raccontare il trionfo con l’impassibilità, l’estasi con la gravità, il delirio con il silenzio. Il Napoli è lassù in cima e lui tace assorto in una gelosia dell’orgoglio che nasconde al mondo tutte le emozioni provate. Perché questo primato è indubitatamente suo. Suo prima di ogni altro. Non basta avere due fuoriclasse che fanno all’amore con il gol come una coppia di amanti felici, in una corrispondenza passionale e insieme generosa di assoli e assist. Non basta avere un centrocampo che interpreta con un rigore esemplare il palleggio e l’interdizione. Non basta avere una difesa sincronizzata all’unisono, dove solo un rimpallo può tradirti ed esporti alla classe di un campione del mondo come Di Maria. Non basta avere un portiere ispirato come Meret, capace di sventare l’autogol di Rrahmani che pure avrebbe potuto riaprire la gara. Non bastano tutti questi ingredienti per fare, di una squadra, una squadra stellare, compenetrata nel pressing asfissiante dell’avversario come una sola onda magnetica che attraversi il campo per ogni dove e copra d’istinto ogni vuoto che percepisce con un radar dell’anima. Il pressing è la leva e il simbolo di una superiorità di gambe e di testa, di un raziocinio della tattica e di un’egemonia della volontà, cioè dell’intelligenza e del carattere. Questo è l’esito alchemico di una squadra ineguagliabile, che ha ritrovato dopo la lunga sosta del Mondiale la condizione che fa la differenza.