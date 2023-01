Neymar e Messi come Kvaratskhelia: c'è un dato che ha sorpreso l'Europa

Napoli, Kvaratskhelia show contro la Juve

Il numero 77 del Napoli ha segnato la rete del 2-0, il suo gol numero sette in campionato, e poi ha propiziato le reti di Rrahmani e la seconda di Osimhen. Ma oltre ai gol e agli assist, il georgiano è risultato decisivo per il Napoli coi tanti rigori che s'è procurato o i gialli che ha costretto a far spendere agli avversari. Kvara come Messi e Neymar, dunque, che insieme, col Psg, sono decisivi segnando meno di Mbappé che, però, ha all'attivo solo due assist. Genio e generosità: Kvara c'è.