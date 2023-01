Meglio il Napoli di Sarri o quello di Spalletti? La risposta di Toni e Barzagli

Il Napoli di Sarri, stagione 2017/18, conquistò 91 punti facendo scorta di elogi e complimenti ma senza trofei. Lo scudetto lo vinse la Juventus di Allegri eppure quella squadra, per come giocava, brillava e si divertiva, resta ancora oggi un riferimento. Il Napoli di Spalletti unisce la praticità e bellezza del gioco alla concretezza dei risultati col primo posto e la fuga scudetto. A Dazn Andrea Barzagli e Luca Toni sono stati interrogati sulle due squadre e chiamati a un paragone in valore assoluto rispetto al lavoro dei due allenatori.

Spalletti o Sarri? Le risposte di Toni e Barzagli

I due campioni del mondo si sono divertiti ad eleggere i loro preferiti ruolo per ruolo delle due formazioni-tipo e poi hanno sintetizzato il tutto col paragone tra i due tecnici e dunque tra le due squadre. Per Barzagli "il Napoli di Sarri era ancora più schematico, quello di Spalletti è più geniale ma sempre con una grande organizzazione". Pensiero simile per l'ex centravanti di Fiorentina, Bayern e Roma: "Non vedo grandi differenze, è un gran calcio fatto di grandi giocatori e se non ci fosse stata quella Juve fenomenale, Sarri avrebbe vinto lo scudetto".