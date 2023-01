Il Napoli presenta la nuova maglia per San Valentino: stasera il debutto

Ha già fatto il giro dei social la nuova maglia del Napoli per San Valentino bianca e rossa con l'impronta di un bacio sul fianco. Farà il suo debutto questa sera in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese. L'ha presentata il club azzurro attraverso i suoi canali social: "La SSC Napoli, in collaborazione con EA7, arricchisce la collezione della stagione 2022/23 con la maglia dedicata alla festa di San Valentino. Una creazione Limited Edition che debutterà nel match di Coppa Italia Napoli-Cremonese e che sarà messa in vendita dal 17 gennaio alle ore 15 sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store e in una selezionata rete di rivenditori".