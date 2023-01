Spalletti ammette: "Napoli punito dalla casualità"

Il Napoli cade in casa. La Cremonese conquista a sorpresa i quarti di finale di Coppa Italia. Eliminazione inattesa commentata così a fine partita da Luciano Spalletti: "Siamo dispiaciuti e delusi, non siamo stati così bravi nella gestione della palla, ma la partita ad un certo punto era in completa sicurezza. C'è stata un po' di casualità sul gol subito e abbiamo buttato al vento due occasioni in superiorità numerica. Il calcio è questo. Quando metti in discussione una gara simile per errori banali poi diventa complicato".