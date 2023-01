Napoli, la grande bellezza è nell'impronta di Spalletti

Più forti delle assenze

Il Napoli è una squadra, con Kvara probabilmente di più perché ha soluzioni che sfuggono alle contraeree avversarie, però nelle quattro apparizioni in cui ha dovuto rinunciare a quel diavolo senza paura, s’è preso dodici punti, ha segnato nove gol, ne ha subiti tre e, soprattutto, ha avuto la possibilità di liberare il talento di Elmas, affidandogli la zona - non le caratteristiche - che solitamente appartiene a quel talento sproporzionato. C’è un Napoli che riesce a dominare se stesso, ma anche gli altri, pure quando Kvara è costretto a starsene in poltrona, accomodato come un comune mortale che deve sbrigare gli effetti di un’influenza, e ce n’è stato pure uno senza Osimhen, rimasto per sette volte tra l'infermeria e il salotto di casa, o uno senza Anguissa, un paio di fisiologiche assenze nella fase iniziale e poi, dopo il Mondiale, le tossine di quel periodo che qualcosa hanno tolto: si può fare, com’è successo per l’infortunio di Rrahmani, esiste un mantra, si chiama gioco, addobbato adesso di una personalità che va gonfiandosi, che spazza via il terrore di trovarsi improvvisamente inariditi.