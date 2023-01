Napoli, il legale: "Affare Osimhen? Vi spiego perché non ci sono rischi"

Quindici punti di penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze. Sentenza pesante per i bianconeri, estromessi dalla lotta scudetto e ora distanti anche dall'Europa. Nessun provvedimento per altre società. Qual è la posizione del Napoli? Sul caso Osimhen si è già espressa la Procura di Napoli che ha chiesto altri sei mesi di proroga per accertamenti sull'affare col Lille del 2020. A tal proposito, sull'argomento, è intervenuto anche l'avvocato Mattia Grassani, legale del club di De Laurentiis, alla Rai: "L’operazione del Napoli non si incrociava con quelle della Juventus, e quindi nulla è cambiato tra l’assoluzione in secondo grado del Napoli e la nuova apertura della Corte d’Appello. Il Napoli aveva solo una movimentazione di un solo giocatore".