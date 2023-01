Giuffredi: "Napoli, Di Lorenzo vuole restare a vita". E su Mario Rui e Parisi...

NAPOLI - “Di Lorenzo? Vincere lo scudetto sarebbe il coronamento del suo sogno. Sei o sette anni fa era in un altro tipo di calcio ed oggi si può trovare ad essere campione d’Italia". Lo ha dichiarato Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Rinnovo? Non è spinosa la trattativa, dovrebbe essere un piacere da parte del club offrirgli il rinnovo. Giovanni, di sua spontanea volontà, vuole legarsi al Napoli a vita. Cosa che negli anni non è mai successa a tanti calciatori. Lui è appetito da tanti club, ma ha espresso la volontà di voler continuare a Napoli. Tra me e il club i rapporti sono ottimi. Mario Rui? Ha altri due anni di contratto. A fine campionato faremo le nostre valutazioni. Il tema Mario Rui sarà affrontato prima dell’estate. Tra il Napoli di Spalletti e quello di Sarri? Secondo me era più forte il Napoli di Sarri perchè in quegli anni c’erano squadre superiori a quelle che ci sono oggi. Parisi? Non mi piace spostare i giocatori giovani a metà anno. Preferisco fargli finire il percorso ad Empoli e l’anno prossimo sceglieremo la soluzione migliore”.