Napoli al lavoro per la Roma: Spalletti recupera un uomo, Kvara migliora

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita di domenica sera allo stadio Maradona contro la Roma di Mourinho. C'era grande curiosità per le condizioni di due giocatori in particolare, Juan Jesus e Kvaratskhelia, che per motivi diversi avevano saltato la sfida contro la Salernitana. Il georgiano, come si legge nel report ufficiale, ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l'intera seduta con il gruppo.