Napoli, visto chi c'è? Visita a sorpresa a Castel Volturno

73 gol dal 1987 al 1993, uno Scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa. Bacheca piena per Antonio Careca , storico centravanti del Napoli, alleato d'attacco di Maradona , coppia dei sogni negli anni d'oro della società azzurra. Visita a sorpresa, questa mattina, al Konami Training Center di Castel Volturno. Careca ha incontrato Spalletti , foto di rito, sorrisi, per uno scatto che lega il passato al presente. Proprio questo Napoli, guidato da Spalletti, potrebbe tornare a vincere dopo lo scudetto del 1990 , quello conquistato anche grazie alle prodezze di Careca.

Napoli, c'è Careca a Castel Volturno

Il Napoli ha chiuso il girone d'andata a +12 dal secondo posto, occupato dal Milan, ed è record per il campionato italiano. L'attaccante brasiliano, che ha incontrato e salutato anche i calciatori, ha fatto i complimenti a Spalletti, si è congratulato per questa stagione da applausi. Del Napoli, Careca è il primo tifoso. Si augura, come la città, i suoi tifosi, che la squadra di Spalletti possa tornare a trionfare in Italia. La strada è quella giusta.