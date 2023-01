Capello sicuro: "Napoli? Scudetto sarebbe come il mio alla Roma"

"Lo scudetto del Napoli sarebbe come quello mio alla Roma". A dirlo è Fabio Capello, allenatore dei giallorossi nel 2001, anno storico per la Capitale. Capello, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, avanza questo interessante paragone rispetto all'attuale stagione degli azzurri: “Il Napoli deve rimanere concentrato, non deve mollare. La squadra però c’è e sembra non avere problemi. I giocatori ormai hanno capito qual è la loro forza, il grande merito va anche a Spalletti". A proposito di forza, mai nessuna squadra alla fine del girone d'andata si trovava a +12 dalla seconda. Un solco enorme che sembra difficile da colmare per le inseguitrici.