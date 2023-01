Lino Banfi: "Mourinho superiore a Spalletti. Vi dico come finisce domenica"

Lino Banfi, tifoso, attore, icona del cinema, l'allenatore nel pallone, pensa già a domenica. Come finisce Napoli-Roma? "Per me il Napoli merita di vincere lo scudetto, ma spero che domenica finisca 1 a 1. Anzi no, poi danno un rigore alla Roma e vinciamo 2 a 1". Questa la sua previsione nell'intervento a Kiss Kiss Napoli. Da tifoso romanista, l'attore spera nel trionfo della squadra allenata da Mourinho.