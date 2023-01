Napoli, il racconto di Rrahmani: "E' stato bruttissimo..."

Napoli, parla Rrahmani: tra la Roma e lo scudetto

Rrahmani, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha parlato della prossima partita contro la Roma: "Penso che sarà una gara simile a quella di Salerno, ma chiaramente la Roma ha più qualità, ci sono tanti calciatori forti. Forse sarà simile anche un po' a quella con la Juventus, perché anche i bianconeri restavano dietro a difendere. Noi dovremo gestire bene la palla, non perderla e vedere di fare gol". Lo scudetto è un sogno, ma anche un obiettivo: "Secondo noi non abbiamo fatto ancora nulla, è ancora presto, vogliamo fare anche questo girone in maniera giusta. Per lo scudetto siamo a metà strada..." ha concluso.