Mertens, lo scudetto e il messaggio che fa emozionare i tifosi del Napoli

Vive in Turchia, gioca per il Galatasaray, ma segue il Napoli ogni giorno. Non ha mai smesso di farlo Dries Mertens nonostante l'addio in estate. Resta il primo tifoso e sogna come la città la vittoria dello scudetto. Lo ha fatto capire anche tramite i social. Come? Commentando la foto di Decibel Bellini, speaker del Maradona, suo grande amico, che lo aveva taggato in uno scatto del passato. Mertens ha risposto: "Abbiamo un sogno nel cuore" con chiaro riferimento alla canzone che i tifosi intonano allo stadio. Il sogno è, appunto, la vittoria del campionato.