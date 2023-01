Sabatini e le plusvalenze: "La Juve non ha inventato da sola il sistema"

Il caso Juventus in primo piano. Ne parla anche l'ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, intervenuto a Tmw Radio: “È una situazione complicata, ma la Juve non ha inventato da sola il sistema delle plusvalenze, molti club si sono accodati e arriveranno provvedimenti per altre società. Personalmente, non ho mai fatto plusvalenze incrociate, ho operato sempre al netto, con cessioni libere. Nella mia attività diciamo che sono stato fortunato, alla Roma in particolare, non ho mai dovuto aggiungere sollecitazioni. I giocatori li chiedevano e li pagavano bene”. Questo il suo pensiero rafforzato anche dalla sua idea sull'acquisto di Ronaldo: “Certo non ha aiutato. Il suo stipendio è stato una piaga, sono stati alzati gli altri compensi e il tutto ha prodotto una situazione difficile da sopportare”.