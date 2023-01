De Laurentiis esulta: il suo post social non ha bisogno di parole

Non è la prima volta che Aurelio De Laurentiis si complimenta con il Napoli sui social. Stavolta lo fa senza usare parole. Il suo post su Twitter è diventato virale nel giro di pochi minuti. De Laurentiis mostra il tabellone del Maradona indicare il risultato finale di due a uno e poi c'è l'emoticon degli applausi a congratularsi con la squadra per la vittoria contro la Roma. Felice il patron degli azzurri per l'ennesimo punto conquistato rispetto alle inseguitrici. Il Napoli, infatti, si trova adesso a più tredici rispetto all'Inter che è seconda. Nell'era dei tre punti nessuna squadra aveva mai avuto un divario simile dopo venti giornate.