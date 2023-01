Napoli, De Laurentiis, che notte! Prima si arrabbia per una domanda, poi fa festa con i tifosi

"La capolista se ne va" a suon di musica è il ritornello intonato nella sua auto anche dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all'uscita dallo stadio Maradona dopo la vittoria di campionato contro la Roma. Un video divenuto virale in poche ore, condiviso da tantissimi, con la festa del patron azzurro per l'ennesimo successo che avvicina il Napoli alla conquista dello scudetto. De Laurentiis si è lasciato contagiare dall'entusiasmo della città in festa per il trionfo sui giallorossi deciso dal gol di Simeone.