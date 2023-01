Napoli, per Spalletti niente relax: osserva i giovani della Primavera

ROMA - Dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma di Mourinho, per Luciano Spalletti allenatore del Napoli, niente relax. Il tecnico toscano è infatti presente in tribuna allo stadio Piccolo di Cercola, per seguire da vicino la Primavera azzurra, che gioca contro l'Empoli, accompagnato dal Responsabile tecnico del Settore Giovanile Gianluca Grava. Una gradita sorpresa per tutti i tifosi presenti, ma pure per i ragazzi della Primavera, che avranno l’occasione di mettersi in mostra sotto gli occhi attenti dell’allenatore della prima squadra.