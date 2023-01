L'eroe dello scudetto: "Il Napoli può anche vincere la Champions!"

Non solo lo scudetto, traguardo possibile, anzi vicino, dato che le altre sono distanti. Il Napoli, questo Napoli, può arrivare fino in fondo anche in Champions League. Ne è convinto l'allenatore del primo successo in campionato, Ottavio Bianchi, portato in trionfo nel 1987, tecnico che guidava Maradona e tutti gli altri, ricordato per sempre dai tifosi per il primo storico titolo conquistato dal Napoli. Bianchi esalta questa squadra: "Un campionato così anomalo non c'è mai stato, la suqadra è eccezionale, stupenda, si vede che è unita e ha voglia di vincere, escono i migliori e ne entrano altrettanto bravi che fanno la differenza".