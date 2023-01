Napoli, effetto Kvaratskhelia: singolare richiesta dalla Georgia

Kvara-mania in città. Napoli accoglie ogni domenica quando la squadra di Spalletti gioca in casa centinaia di georgiani che arrivano in Italia per sostenere dal vivo il proprio idolo Khvicha Kvaratskhelia . Il suo è stato un impatto super con riflessi anche culturali. La Georgia è di lui innamorata e all'esterno del Maradona neppure si contano più le bandiere biancorosse che sventolano in cielo.

Effetto Kvaratskhelia: Napoli invasa dai georgiani

Il sostegno è tale da far aumentare la richiesta di voli diretti per Napoli. Per questo motivo, fanno sapere proprio dalla Georgia, è stata fatta richiesta per implementare il servizio aereo affinché i viaggi possano essere sempre più frequenti e rapidi. Un tentativo legato alla voglia sempre più forte di sostenere Kvara e alla certezza che, da qui al termine del campionato, aumenteranno sempre di più le richieste per arrivare a Napoli per vedere dal vivo il 77 azzurro. Kvara-mania.