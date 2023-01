Napoli-Cremonese, caos biglietti: sta succedendo ora

E' partita alle 15 di martedì la prevendita dei biglietti Napoli-Cremonese. La gara è in programma domenica 12 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Maradona . Caccia al tagliando immediata: web in tilt con migliaia di tifosi che hanno affollato il server di Ticketone per l'acquisto del biglietto. In poche ore sono andate esaurite le due Curve, restano pochi posti ancora per Tribune e Distinti . Il tutto in poco meno di un pomeriggio. Tangibile l'entusiasmo dei tifosi dopo la vittoria sulla Roma. Facile prevedere che, anche contro la Cremonese, il Maradona farà registrare il pienone. Per l'ennesima volta ci saranno circa 50mila tifosi pronti a sostenere il Napoli nella cavalcata verso la conquista dello scudetto.

Napoli, che entusiasmo per la Cremonese: biglietti già introvabili

Sono tante le testimonianze sui social di tifosi in fila da diversi minuti per l'acquisto dei tagliandi. I più fortunati ce l'hanno fatta, molti altri sono ancora in attesa, altri sono stati costretti a ricominciare da zero. Il motivo? Sovraffollamento per le tante richieste. Dalle 15 è partita la caccia al biglietto. Già tantissimi erano i tifosi pronti ad acquistarlo. Quest'anno, complice l'ottimo cammino in campionato e in generale in stagione, la media di presenze al Maradona in Serie A è di oltre 40mila a partita. Numeri a quanto pare destinati a crescere ulteriormente.