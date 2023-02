Spalletti incontra piccoli tifosi del Napoli: la sua reazione è clamorosa

Spalletti incontra alcuni ragazzini a Castel Volturno. L'allenatore del Napoli, essendo mattina, si mostra dubbioso sulla loro presenza al Konami Training Center. Motivo? E' orario scolastico. "E la scuola? Sciopero?" è la prima domanda che Spalletti rivolge ai ragazzi. Loro glissano provando a cambiare argomento e facendogli i complimenti per il primo posto del Napoli. Ma il tecnico degli azzurri insiste: "Questo giorno di scuola quando lo recuperate? Come no... quando poi ti devo allenare e non capisci quello che ti dico, come si fa? I o quelli che non capiscono non li voglio".

Napoli, Spalletti e l'importanza dell'istruzione

Sorrisi tra i piccoli ospiti per un momento di grandi riflessioni. Non è la prima volta, infatti, che Spalletti sottolinea l'importanza della scuola, della cultura e dell'istruzione anche per chi sogna di diventare calciatore. Già in passato, incontrando alcuni ragazzi delle giovanili, l'allenatore del Napoli spiegò quanto fosse fondamentale studiare per garantirsi un futuro non solo lontano dal calcio, ma anche dentro il campo. Per capire gli schemi e ciò che un allenatore spiega ai propri calciatori. Da Spalletti una lezione per arrivare lontano.