Napoli, ecco il programma scudetto: la strategia di Spalletti

Così, a naso, sarà ancora un lungo viaggio, che però potrà durare non oltre il 4 giugno: 120 giorni a partire da domenica, con tappa a La Spezia, e vai a capire se sarà necessario fermarsi un po’ prima, per far festa. Questa non è la cronaca di un trionfo annunciato, nel calcio non si usa così, ma nel giornalismo si può azzardare, perché a volte - canterebbe Vasco Rossi - tutto ha un senso, anche se questa vita un senso non ce l’ha: i tredici punti di vantaggio che si conquistano in cinque mesi (e venti partite) si possono anche perdere in altri quattro mesi (e diciotto gare); però se tutto quello che è accaduto sinora esprime una cifra tecnica, che va persino al di là dei risultati, ci sono un bel po’ di indizi che spingerebbero Agata Christie a descrivere il delitto perfetto e a indicare pure il killer, seriale. Il Napoli ne ha vinte sedici, ne ha pareggiate due, ne ha persa una: è stato capace di andarsene a spasso a fare shopping a Milano contro i campioni d’Italia, a Roma contro Sarri e Mourinho, a Bergamo contro Gasperini e in casa sua, un giardino sempre più verde, ha messo sotto la Juventus e poi di nuovo lo Special One. Ce n’è abbastanza per pensare, dire e scrivere che solo un clamoroso miracolo all’incontrario potrebbe azzerare tutto quello che si è visto da agosto ad oggi, in questo teatro errante a cielo aperto che ha stupito il calcio italiano ed europeo e l’ha indotto a restare con il naso all’insù: mica solo i bambini fanno ohhhh. E però adesso, dentro al Bar dello Sport, e pure nei segreti inconfessabili di Napoli ch’è la Patria della scaramanzia, la domanda che s’insegue sinceramente spontanea è: quando e dove? La road map dello scudetto è stampa a nell'anticamera del cervello di una città che usa prudenza in pubblico e intimisticamente implode: certe cose non si confessano neppure sotto tortura ma l’aritmetica non è un’opinione e si fa in fretta a dar di conti. L’Inter, ch’è seconda al di là del burrone, per riuscire a capovolgere questo potere inaspettatamente costituito con prove di forza avrebbe intanto bisogno di vincerle tutte, dopo averne perdute sei, e arrivare a 94: e per stare un gradino sopra, al Napoli basterebbe semplicemente perderne quattro, finirebbe a 95 e non concederebbe nessuna chanche matematica alla più immediata delle inseguitrici, quella che vive in un microcosmo a parte.