Tre titolari del Napoli non si sono allenati con la squadra

Non solo Ndombele alle prese con un attacco influenzale. Nell'allenamento odierno del Napoli non hanno lavorato in gruppo tre calciatori. Si tratta di Rrahmani, Lobotka e Zielinski che, come riferito dal club azzurro con un comunicato ufficiale, hanno svolto lavoro differenziato individuale in palestra e campo. La squadra di Spalletti è tornata in campo mercoledì e sta preparando la partita di domenica contro lo Spezia. Una gara importante per confermarsi in vetta blindando il primo posto con ampio margine di vantaggio dalle inseguitrici.