Demme, l'agente: "E' rimasto a Napoli per un motivo. Spalletti..."

Tante voci di mercato alle quali non hanno fatto seguito reali e concrete trattative. Diego Demme è rimasto a Napoli perché è stata questa la volontà comune. La sua e, soprattutto, quella della società. Ha fatto chiarezza su quanto accaduto a gennaio il procuratore del centrocampista tedesco. Marco Busiello, intervenuto a Radio Crc, ha dichiarato: “Diego è molto felice di stare a Napoli, è coinvolto nel progetto. Vive di grande entusiasmo come tutto l’ambiente. Si è deciso di comune accordo col club che restasse, anche perché numericamente la squadra aveva bisogno di un giocatore come lui. Speriamo che Spalletti possa utilizzarlo di più ".

Demme resta a Napoli: le sue statistiche

L'ex centrocampista del Lipsia, frenato anche da alcuni infortuni, non è riuscito a trovare continuità. Ha giocato in totale appena venti minuti divisi in tre spezzoni di gare di campionato. Lobotka con Spalletti è diventato titolare fisso e il tedesco, riferimento in mediana con Gattuso, ha perso posizioni nelle gerarchie. Ma non ha voluto lasciare Napoli. In estate si faranno altre valutazioni, oggi la priorità è conquistare lo scudetto.