Napoli, Spalletti premiato ancora come allenatore del mese

La Lega Serie A , tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha reso nota la scelta per l'allenatore del mese di gennaio. Un premio che ormai sta diventando quasi un'abitudine per Luciano Spalletti del Napoli.

Napoli, Spalletti vince ancora

Dopo aver iniziato l'anno con il passo falso di San Siro contro l'Inter, il Napoli di Spalletti ha collezionato solo vittorie aumentando ancora di più il vantaggio in classifica che adesso è di ben 13 punti sull'Inter e 15 su Lazio, Atalanta e Milan. Ecco, quindi, il comunicato della Lega Serie A: "Il premio Coach Of The Month di gennaio è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Cremonese, in programma sabato 12 febbraio 2023 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli". Per Spalletti si tratta della seconda volta in stagione.