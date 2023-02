Osimhen in tribuna tra i tifosi dello Spezia: il gesto incredibile, cos'è successo

Bellissimo episodio prima dell'inizio della partita tra Spezia e Napoli allo stadio Picco. Durante il riscaldamento Victor Osimhen ha colpito inavvertitamente una tifosa con un pallone e per scusarsi ha scelto di salire sugli spalti per scusarsi personalmente. Un gesto che ha sorpreso tutti: Osimhen, nella curva dei tifosi dello Spezia, è stato accolto con un'ovazione. Tanti applausi per l'attaccante del Napoli che poi è stato anche fermato per alcuni scatti. Tutti si sono complimentati per la decisione da parte del bomber nigeriano. Un gesto non da tutti.