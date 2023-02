Spezia-Napoli, le pagelle degli azzurri

Spalletti (all.) 7,5 Ha bisogno di un tempo per rispiegare la partita, e nell’intervallo lo fa. Il rigore facilita la domenica, che poi scivola con una maturità che appartiene ad una Grande. Meret 6 Pensa al destino che poteva portarlo a La Spezia. La vita ora è meravigliosa e se la gode senza soffrire. ?

Di Lorenzo 6,5

L’autorevolezza non spinge mai a scomporsi. Mai. E per poco non trova pure il gol.

Rrahmani 6,5

Ha il senso pratico - pure elegante - del ruolo.

Kim 6,5

Un muro di gomma, respinge qualsiasi cosa, pure i palloni.

?

Mario Rui 6,5

Fa la mezzala, in possesso, o quel che suggerisce l’istinto. E’ una presenza che non evapora.

Olivera (29’ st) 6

Per partecipare alla festicciola, ma con gamba.