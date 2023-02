Napoli, Spalletti sorride: un azzurro ritorna disponibile

Leo Ostigard rientra in gruppo. Smaltita la febbre per il difensore ex Genoa che martedì aveva saltato l'allenamento. Spalletti lo recupera per la partita di domenica contro la Cremonese. Rientro importante per un giocatore che, pur giocando meno degli altri, essendo alternativa ai titolari Kim e Rrahmani , è già riuscito a farsi apprezzare come rivelato recentemente dall'intermediario dell'affare estivo con riferimento a diversi retroscena sulla trattativa.

Ostigard torna in gruppo: è disponibile per domenica

Ostigard in campo, dunque, con la squadra, per la seduta mattutina a Castel Volturno. Questo il comunicato ufficiale del Napoli: "La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l'altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo. Chiusura con partita a campo ridotto. Ostigard ha svolto l'intera seduta in gruppo".