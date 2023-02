Napoli, senti Kekko dei Modà: "Quest'anno non ce la faccio proprio..."

Francesco Silvestre, in arte Kekko, è un grande tifoso del Napoli. In questi giorni è coinvolto emotivamente e professionalmente nell'esperienza Sanremo. Il cantante dei Modà non vede l'ora di esibirsi sul palco dell'Ariston e dietro le quinte non nasconde la sua passione per il Napoli. Della squadra di Spalletti è un grande tifoso, anzi, si definisce "un vero e proprio malato, altro che tifoso". Non è la prima volta che esprime pareri calcistici ma quest'anno è diverso perché la squadra oggi allenata da Spalletti è prima in classifica con ampio vantaggio sulle rivali. Un motivo in più per credere allo scudetto.