Kvaratskhelia da pazzi, un fenomeno fra i giganti d’Europa

NAPOLI - Un astro come lui, appena nato, in astronomia è definito: Young Stellar Object. Oggetto stellare giovane. Tradotto: Khvicha Kvaratskhelia è la stella più giovane dell'elite del calcio europeo a essere andato in doppia cifra di gol e assist: 10 gol e 12 assist finora in tutte le competizioni. Cioè il campionato e la Champions, considerando che ha saltato per influenza l'unica sfida di Coppa Italia giocata dal Napoli. Davanti a lui, in questa speciale classifica che valuta esclusivamente i giocatori dei top campionati d'Europa, personaggi del calibro di Haaland (uno che a tratti sembra faccia storia a sé), Mbappé, Neymar, Messi, Salah, Lewandowski, Kane, Rashford, il diciannovenne Musiala e Kolo Muani. Kolo che presto sfiderà in Champions con l'Eintracht: ma questa è un'altra storia. Nella lista che riguarda il valore complessivo, cioè la somma di gol e assist, Kvara occupa l'undicesimo posto, però se isoliamo quelli che hanno raggiunto la doppia cifra in entrambe le specialità è quarto alle spalle di Neymar, Messi e Kolo Muani. Ed è il più giovane: ha 21 anni e ne compirà 22 domenica, proprio al Maradona. La giovane stella azzurra d’Europa.

Da impazzire

E allora, Kvara da pazzi. Da impazzire un po' per tutti: avversari, tifosi, amanti delle statistiche. In classifica, dicevamo relativa a tutte le competizioni disputate ma limitata ai giocatori di Serie A, Premier, Liga, Bundes e Ligue 1, è undicesimo con 10 gol e 12 assist in 22 partite (8 e 9 in campionato, 1 e 3 in Champions). Valore assoluto: 22. Davanti a lui ci sono re Haaland (31 gol e 3 assist con il City); i principi del Psg, Neymar (17-14) e Messi (15-14); l'eterno Lewandowski (23-5 con il Barça) e altri pezzi pregiati sparsi tra Inghilterra e Germania.

Baby d’oro

Non sfuggono due analisi: Kvaratskhelia ha giocato meno rispetto a tutti quelli che gli sono davanti: Rashford 32 partite, Salah 31, Kane 30, Haaland e Kolo Muani 28, Musiala 27, Mbappé e Lewandowski 26, Neymar 25, Messi 24. E ancora: tra gli alfieri dei club top d'Europa soltanto in cinque hanno realizzato una doppia doppia stile basket, in questo caso la doppia cifra in fatto di gol e assist: lui, Messi, Neymar, Kolo Muani e Gnabry. Khvicha, però, è il più giovane della compagnia ed è anche il più giovane tra i venti giocatori dei tornei top - dei soli campionati - ad aver partecipato attivamente a più di 15 gol. In serie A soltanto il gemello Osimhen ha fatto meglio: 19 contro i suoi 17. Osi che in fatto di valori assoluti è a quota 20 (17 gol e 3 assist coppe comprese): con il suo passo scalerà presto posizioni.

Cremona & Spezia

La prima occasione per migliorare è in programma domenica, giorno di Napoli-Cremonese. A proposito: all'andata, a Cremona, Kvara regalò un gol a porta vuota a Lozano dopo uno scatto dei suoi a sinistra. Allo Zini rinunciò a tirare proprio come ha fatto a La Spezia, cedendo il comodissimo bis a Osimhen: non una giocata casuale, insomma. Non soltanto una storia da moschettieri: favorire sempre la squadra e il compagno meglio piazzato è sintomo di un'intelligenza calcistica superiore. L'amico geniale.