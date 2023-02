Napoli, Meret: "In estate non l'avrei mai detto. La parata più difficile..."

Difficile prevedere il Napoli primo con un margine simile di vantaggio sulle altre. Lo ha detto Alex Meret, portiere di Spalletti, commentando questa stagione: "Durante l'estate pensare di essere qui a questo punto, primi in classifica e avendo fatto così bene in Champions, non l'avrei mai detto". Meret ha parlato a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro: "Sono molto orgoglioso del percorso che stiamo facendo, grazie al mister e ai tifosi che ci sostengono sempre. E' un gran momento, c'è grande entusiasmo e dobbiamo continuare così". La sua estate era stata particolare col rischio cessione e l'attesa della fine della finestra dei trasferimenti per essere certo di restare a Napoli come titolare.