Cremonese, il ds Braida: "Il Napoli ha due fenomeni"

Cremonese verso Napoli: elogio di Braida a due calciatori

Braida ha elogiato il Napoli ma lo ha fatto con riferimento a due calciatori in particolare che lui stima molto: "Osimhen e Kvaratskhelia sono due fenomeni, tra i calciatori più forti e decisivi di Europa. Spero che però la mia Cremonese possa regalare una vittoria ai nostri tifosi. Prima o poi anche in campionato ne vinceremo una, con i partenopei non abbiamo mai vinto, la cabala è dalla nostra parte". Mai vinto, vero, ma con un successo ai rigori arrivato a sorpresa poco tempo fa: "In Coppa Italia abbiamo vinto contro il Napoli due, ma ho riscontrato anche in quella occasione la forza del Napoli. La nostra qualificazione è stata quasi insperata".