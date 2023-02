Napoli, potrebbe esserci un'assenza imprevista contro la Cremonese

A due giorni dalla sfida di campionato contro la Cremonese, in programma domenica sera allo stadio Maradona, Spalletti potrebbe fare a meno di un giocatore. Nulla di certo, ma alcune indicazioni sono arrivate dal report odierno dell'allenamento del Napoli a Castel Volturno. Tutti in gruppo ad eccezione di un calciatore. Si tratta di Diego Demme. Il tedesco, infatti, ha eseguito "lavoro personalizzato in campo" dopo che giovedì aveva invece svolto "lavoro individuale in palestra". Maggiori novità potranno esserci solo nelle prossime ore. Intanto, è prevista per sabato la conferenza stampa di Spalletti dalla sala stampa del Konami Training Center.