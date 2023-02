Napoli, Spalletti da brividi: messaggio alle popolazioni colpite dal terremoto

Un messaggio sentito e profondo arrivato attraverso i social network. Sul proprio profilo Instagram l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha pubblicato un video emozionante che in poco tempo ha fatto il giro del web. Un pensiero per le popolazioni colpite dal drammatico terremoto in Turchia e Siria che ha provocato e continua a provocare nei giorni delle ricerche migliaia di morti.

Napoli, il video messaggio di Spalletti è da brividi

"Il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso anche le anime di tutti noi. Dobbiamo far sentire la nostra vicinanza alle popolazioni che stanno soffrendo a causa di questo drammatico evento e a tutti gli eroi che sono corsi in loro aiuto". Questo il pensiero espresso dal tecnico azzurro. Un evento, il terremoto, che ha scosso il mondo del calcio. In Serie A ci sarà un minuto di raccoglimento per tutte le vittime. Anche solo con semplici parole, Spalletti ha voluto far sentire la propria vicinanza a chi in questo momento sta soffrendo e sta lavorando senza sosta.