Osimhen inarrestabile: domenica riceverà un premio al Maradona

Pochi dubbi c'erano e sono stati spazzati via dall'annuncio ufficiale: è Victor Osimhen, attaccante del Napoli, il vincitore nel mese di gennaio per il premio EA SPORTS Player Of The Month. Il centravanti nigeriano ha superato altri colleghi come Paulo Dybala (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio) attraverso il voto dei tifosi. Osimhen ha ricevuto virtualmente il premio che, fisicamente, avrà domenica. Proprio in occasione infatti della gara contro la Cremonese gli verrà consegnato allo stadio Maradona davanti ai tantissimi tifosi presenti.