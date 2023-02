Napoli, muro Meret: il bambino prodigio ora è un gigante

NAPOLI - Al bambino prodigio, a un certo punto, è stato chiesto di crescere e d’imparare cose nuove: era rimasto all’età della pietra, se così si può dire, quella in cui ai portieri veniva semplicemente chiesto di usare le mani, parare, essere normali, pur diventando eccezionali. E Alex Meret, che ha avuto un’adolescenza da predestinato, dal giorno in cui uscì dalla Donatello per passare all’Udinese, aveva lasciato di sé nelle Valli, l’eco del proprio talento: «Il fenomeno è lui». Dall’Under 16 alla 17, dalla 18 alla 19, dalla 21 alla Nazionale maggiore, non c’era azzurro che fosse diventato tenebra, perché dal volto rassicurante, dalla quella espressione sempre solare, emanava certezze. Poi, una sera, quando Ancelotti non c’era più e Lukaku gli tirò una sassata addosso, le parole divennero come pietre e la panchina fu il rifugio al quale venne costretto da Gattuso: e non bastò vincere la Coppa Italia, infilandoci dentro il prodigio su Dybala dal dischetto per ribaltare le gerarchie, scolpite nel marmo.

La panchina è un ricordo Il destino a volte inciampa tra i giudizi e pure con i pregiudizi e dopo essersene stato per un biennio all’ombra di Ospina, l’estate scorsa stava per uscire come un kamikaze su se stesso: per evitare quel venticello calunnioso, a Meret passò per la testa l’idea di spostarsi, di togliersi da quel vicolo cieco sferzato dalla tramontana e di provare altrove, a La Spezia ad esempio, che ci credette. Ma 'sti ragazzi di oggi hanno orgoglio e pure dignità e proprio quando ormai le carte parevano sul tavolo, con Ospina ch’era andato via e Navas che se n’era rimasto a godersi la Torre Eiffel, la vita comincia a diventare meravigliosa: «Chi l’avrebbe detto un’estate fa?». Alex Meret è cambiato dentro, forse anche fuori: adesso palleggia con disinvoltura, il tormento di Empoli è depositato nella cantina della memoria, e mentre il microfono di Kiss Kiss ne raccoglie le confessioni, i numeri sbalorditivi del Napoli gli appartengono, testimoniano che alla soglia dei 26 anni l’enfant-prodige s’è ripreso i guanti per strofinare sul passato. «Rispetto all’anno scorso, siamo diventati più maturi e questo è un bel passo in avanti. Il lavoro di Spalletti, che è un maestro, ci ha dato nuove sicurezze».