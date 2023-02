Napoli, Osimhen super: va meglio di Higuain nella stagione record

NAPOLI - Dal Pipa a Osi non è stato mica un attimo. Proprio no. Sono serviti sette anni, ma alla fine un centravanti con la maglia azzurra numero 9 è riuscito a migliorare una delle grandi strisce realizzative di uno dei più grandi attaccanti della storia del Napoli: Osimhen ha segnato 7 gol nelle ultime cinque di campionato con Samp, Juve (2), Salernitana, Roma e Spezia (2), uno più di quelli firmati da Higuain nel 2016 a parità di partite. Nella stagione del record in Serie A. E ora, Victor? Beh, oggi con la Cremonese potrebbe eguagliarne (almeno) un'altra: ancora nel 2016, il Pipita collezionò 8 reti di fila in sei partite.