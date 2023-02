Napoli, la lista dei convocati per la Cremonese: due buone notizie per Spalletti

C'erano pochi dubbi ma ora c'è anche la comunicazione ufficiale. Ndombele ci sarà contro la Cremonese. Il centrocampista del Napoli, come rivelato da Spalletti in conferenza stampa , aveva ricevuto un permesso speciale sabato e aveva saltato l'allenamento perché la moglie stava partorendo. Ma il giocatore di proprietà del Tottenham sarà regolarmente disponibile. Il suo nome figura nell'elenco dei convocati del tecnico azzurro in vista del posticipo in programma alle ore 20.45 al Maradona.

Napoli, i convocati di Spalletti per la Cremonese

Nella folta lista, in cui non manca nessuno, figura anche Diego Demme. Il centrocampista tedesco aveva lavorato a parte per due giorni in settimana ma era ormai recuperato e quindi anche lui prenderà parte alla sfida contro la squadra allenata da Ballardini. Entrambi dovrebbero partire dalla panchina con Spalletti intenzionato a confermare in blocco, o quasi, la squadra che ha battuto lo Spezia. Undici classico in campo, dunque, certezze ritrovate rispetto alla formazione iniziale che affrontò la Cremonese in Coppa Italia in quella che è ormai diventata una gara 'storica' con una eliminazione inattesa ai calci di rigore.