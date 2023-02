"Ndombele è stato un acquisto sbagliato"

Tanguy Ndombele, valutato 65 milioni di sterline nel 2019, rappresenta uno degli acquisti record del Tottenham degli ultimi anni. Un'operazione per certi versi simile a quella di Giovani Lo Celso costato 27 milioni ma, in proporzione, ugualmente deludente per rendimento e risultati. Sono loro alcune delle operazioni a cui fanno riferimento i tabloid inglesi riportando le parole del presidente degli Spurs, Daniel Levy, che si lamenta di alcune scelte di mercato che hanno condizionato la salute economica del club inglese. Levy, parlando ai canali ufficiali del Tottenham, non ha fatto nulla per nascondere l'impatto di queste operazioni sui bilanci. "Il club continua a risentire di acquisti sbagliati che non hanno funzionato come previsto" ha detto il numero uno della società di Londra.