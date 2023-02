Spalletti e l'aneddoto sulla chat Whatsapp del Napoli. Poi racconta degli auguri a Kvaratskhelia

Il Napoli non ha già vinto lo scudetto. E' questo il pensiero di Luciano Spalletti espresso al termine della vittoria contro la Cremonese. Nonostante l'ampio vantaggio rispetto alle inseguitrici e la diciannovesima vittoria in campionato, il tecnico degli azzurri predica calma e invoca la pazienza per aspettare il momento giusto prima di lasciarsi distrarre dalla classifica: "Noi dobbiamo fare partita per partita. Vogliono farci credere che abbiamo già vinto ma non è così. Si ragiona come si vuole noi, tramite l'attenzione al dettaglio del giorno dopo. Si mangia col presente, non col futuro".